Dà uno schiaffo al ragazzo che disturbava al cinema | denunciato per lesioni

''in piena faccia all'Intelligenza Artificiale'' ha dettospettatore dalla platea. Ed è vero. L'occasione è stata la presentazione dell'ultimo libro di Filippo Gazzaneo, ''Padrigali''...... l'uomo la offendeva quotidianamente con gravi epiteti ingiuriosi, arrivando a minacciarla di morte, spingerla, sputarle, darlee afferrarla per il colo stringendo con forza e ...alla città la cancellazione del volo Pescara - Milano di Ita Airways e la chiusura delle Naiadi. Anche il consigliere e capogruppo comunale Massimiliano Pignoli si inserisce nell'acceso ...

Dà uno schiaffo al ragazzo che disturbava al cinema: denunciato ... ilGiornale.it

“Ti stacco la testa dal collo”, “Voglio vederti agonizzare”, “Ti brucio in auto” ed altre varie minacce oltre ad averle dato uno schiaffo mentre dormiva dopo aver letto un messaggio inviato alla ...PESARO - Doveva essere una serata spensierata, al cinema con il figlio. Si trasforma in un incubo per un giovane papà, tanto da essere denunciato per lesioni dopo aver preso a schiaffi ...