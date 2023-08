Da Nord a Sud | la Sardegna è assediata dal fuoco con 42 incendi 

(Di lunedì 7 agosto 2023) Daa Sud, ladalsull’intero territorio regionale, 12 dei quali di grandi dimensioni e per i quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. Il rogo più esteso è quello divampato a Posada (Nuoro) in località “Abba Ia”, e rapidamente propagatosi verso Siniscola. Le fiamme – già divampate sabato sera nella zona di Muravera – sembrano non volersi fermare a breve perché alimentate dal vento maestrale. Si stanno, infatti, dirigendo velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Stando a quanto segnalato da alcuni residenti sui social, «ilè sempre più vicino anche a Costa Rei, dove la strada dell’isola ecologica è stata ...

"Non dimentichiamo che il mese di giugno dal punto di vista del clima è stato davvero pessimo, mentre luglio ha visto l'Italia spaccata a metà: altempeste, ilattanagliato da un caldo ...La speciale classifica del Sole 24 Ore, basata su dati ISTAT, racconta un'Italia variegata e conferma il divario significativo di istruzione tradel Paese per quanto riguarda i livelli di istruzione. La ricerca, pubblicata il 31 luglio 2023, valuta l'istruzione nelle province italiane e nei comuni con almeno mille abitanti, ...I venti risulteranno moderati dai quadrantioccidentali con locali rinforzi lungo il settore occidentale eoccidentale siculo. I mari risulteranno generalmente mossi. Localmente molto mosso ...

Nord-Sud: crescere insieme è possibile Lavoce.info

Domenica di fuoco in Sardegna. Per dodici incendi sono intervenuti anche i Canadair in arrivo da Trapani e Ciampino ...La speciale classifica del Sole 24 Ore, basata su dati ISTAT, racconta un’Italia variegata e conferma il divario significativo di istruzione tra Nord e Sud del Paese per quanto riguarda i livelli di i ...