Da Kamada a Isaksen | passando per Luis Alberto | la situazione in casa Lazio

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma – A Formello sono giornate da telefoni roventi, movimenti, ma anche qualche scaramuccia poi rientrata. Nelle ultime ore, infatti, laè fortemente protagonista del calciomercato: mai come quest’anno, il patron biancoceleste Claudio Lotito sta gestendo in prima persona le trattative dopo la rottura con Igli Tare. E, nonostante un ritardo (coerentemente con le altre squadre di Serie A, tranne rare eccezioni), il calciomercato laziale ha preso quota, mettendosi definitivamente alle spalle l’addio di Milinkovic Savic. Castellanos,: quanti arrivi Negli ultimi giorni a Formello è infatti sbarcato Valentin Castellanos, talento argentino che avrà il difficile compito di alternarsi con Ciro Immobile. Un investimento importante, essendo stato pagato circa 15 milioni di euro. Nell’ultimo anno, il bomber biancoceleste ha ...

L'avventura di Gustav, terzo acquisto biancoceleste dopo Castellanos e, è iniziata: l'esterno danese è arrivato a Fiumicino nella nottata e stamattina si è recato in Paideia per sostenere le visite mediche ...Tre colpi per chiudere il mercato Presi Castellanos , la punta di scorta, l'esternoil post Milinkovic - Savic, la Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro, un regista e un ...arriva dal Midtjylland ed è il terzo acquisto della sessione biancoceleste, dopoe Castellanos ...

Lazio, Kamada-Isaksen sono affari fatti: ora Sarri può respirare La Gazzetta dello Sport

La Lazio non si ferma a Kamada e Isaksen. Sull'agenda di Claudio Lotito ci sono infatti anche altri due nomi da regalare al più presto a Maurizio Sarri: uno di questi è ...Dopo i test in Paideia, il giovane attaccante è pronto a stupire la dirigenza biancoceleste, che punta molto su di lui ...