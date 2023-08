Pier Carlo Capelli aveva 77 anni Ronsecco dice addio a un personaggio che ha segnato la vita del paese, come maestro, uomo die musicista appassionato di tradizioni. A 77 anni èPier Carlo Capelli. A darne l'annuncio, sul sito istituzionale del Comune, è il sindaco Davide Gilardino, che, da ex alunno, lo ha ...... come dice l'autore 'Dio è, Marx pure...ma Shakespeare sta benissimo'. Continua Pennacchi: ... Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna e Ministero della. Si ringrazia l'......venerdì scorso a 72 anni che si sono tenuti oggi a Bedizzole, in provincia di Brescia, la ... è entrato nelle case di tanti uomini razzisti grazie alla sua intelligenza, simpatia e. ...

Cultura: morto filosofo Mario Tronti, senatore Pds e Pd Il Tirreno

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - É morto il filosofo Mario Tronti, a lungo militante del Pci e poi senatore del Pds nell'undicesima legislatura e del Pd nella diciassettesima. Aveva compiuto 92 anni il 24 ..."Se ne è andato Mario Tronti. Ci lascia un grande intellettuale, il padre dell'operaismo italiano. Un narratore lucido del '900 e di questo scorcio di secolo. Che la terra ti sia lieve compagno Mario" ...