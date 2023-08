Crollo in azienda di Grana Padano | imprenditore muore sepolto sotto 25mila forme

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 agosto 2023) È stato ritrovato questa mattina, dopo una notte di ricerche dei vigili del fuoco, il corpo senza vita di Giacomo Chiapparini, 75 anni, titolare dell'omonimaagricola di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, e che ieri sera era stato travolto dalledicadute assieme ai bancali nel magazzino del suo caseificio. Vane fin da subito le speranze di ritrovarlo in vita. Ora i carabinieri e Ats Bergamo stanno cercando di capire cosa abbia causato ila 'effetto domino' degli scaffali: in tutto sono cadute 25.000in un'area di duemila metri quadrati. Ingenti anche i danni economici, ora al vaglio.