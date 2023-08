Crollano gli scaffali con il Grana | travolto e ucciso il titolare della Chiapparini

(Di lunedì 7 agosto 2023) ROMANO DI LOMBARDIA. La tragedia nella serata di domenica 6 agosto nella sede dell’azienda in viaGraffignana. Impegnati 21 vigili del fuoco per tutta la notte nella ricerca del 75enne Giacomo

Guarda i video Le notizie per approfondireapprofondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ..." Ora ci stiamo attivando conagricoltori della zona - ha spiegato al Corriere della Sera - per ospitare le forme di Grana Padano presenti nel magazzino. Giacomo aveva fatto lo stesso con le ...Renergetica +53%,Visibilia e Sif . Le Borse europee arrivano in rosso all'appuntamento con la metà seduta dopo una mattinata volatile.investitori continuano a monitorare ogni indicazione sul fronte macro ...

Crollano gli scaffali con 25mila forme di Grana Padano: trovato ... Fanpage.it

Dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Luca Giuseppe Reale Ruffino, Visibilia chiude con un meno 30 per cento.Torna la MotoGP a Silverstone con una Aprilia, vincente nel segno di Aleix Espargaro: Bagnaia colpo mondiale, ko Bastianini, Quartararo e Marquez ...