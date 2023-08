Criscitiello ‘snobba’ il Napoli e rilancia la Juve | “Chi dice che non sia da Scudetto sbaglia”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ad una settimana dall’inizio del campionato, come di consueto, è arrivato il tempo delle “solite” griglie. In tal senso, Michele, nel suo editoriale per SportItalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle pretendenti della prossima Serie A. Dallaal Milan, passando per l’Inter… e il? Il giornalista ha citato quasi tutte le grandi, quasi appunto, dimenticando in maniera voluta o meno, proprio quella che ha attualmente (e per i prossimi 12 mesi), locucito sul petto. “Il Milan magari non vincerà lo, potrebbe però riuscirci, certamente è quella che si è mossa meglio: inventiva, innovazione e meno soldi sprecati. La palla passa ora a Pioli, se le cose andassero bene, il mercato rossonero influenzerà il prossimo, tutti ...