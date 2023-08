... Micheleha osservato che la Juventus e Giuntoli affronteranno dei giorni di intensa attività dida qui alla fine del Calciomercato estivo. Mentre il Napoli può permettersi di ...Michelescrive nel suo editoriale su TMW: '32 giorni di fuoco per la Juventus e Giuntoli. Se il ... La Juventus con 2 - 3 acquisti e 2 cessioni mirate farà unintelligente. Chi dà ...Il direttore di Sportitalia Micheleha commentato la situazionedurante la trasmissione 'SICAFE' :sulTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Criscitiello: “Mercato, mettiamo a confronto Milan, Inter e Juventus” Pianeta Milan

"Il Milan non vincerà il campionato, probabilmente, ma è la squadra costruita con più intelligenza e innovazione", commenta Criscitiello ...Michele Criscitiello nel suo editoriale ritiene che sia un errore escludere la Juventus dalla lotta per lo scudetto in Serie A.