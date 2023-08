Credito | imprese italiane nella morsa del “credit crunch”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nell’ultimo anno (maggio 2023 sullo stesso mese del 2022) i prestiti bancari alle(società non finanziarie) sono diminuiti del 5 per cento (pari a -33,3 miliardi di euro) e tra i 20 Paesi dell’Eurozona solo Cipro ha registrato un risultato peggiore del nostro., frenano i prestiti Tra i big,invece, spicca il +7,4 per cento registrato dalla Germania e il +4,5 percento dalla Francia; solo la Spagna ha subito una contrazione (-2,8 percento) che, comunque, è risultata molto più contenuta della nostra. .Come mai in questo ultimo anno in Italia i rubinetti delhanno continuato a chiudersi, mentre in gran parte del resto d’Europa ciò non è avvenuto? A questa domanda ha risposto l’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati resi disponibili dalla Banca Centrale Europea, ...