Covid | studio italiano su variante Eris | Non è più pericolosa

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) - L'ultima(EG.5), ribattezzata '', "non è più" delle altre mutazioni del virus fin qui analizzate e "sebbene abbia mostrato una prevalenza crescente, come evidenziato dall'Oms, le analisi ci dicono che ha una virulenza inferiore rispetto ad altre varianti di Omicron". Lo evidenzia unosu Eg.5, che sarà pubblicato sul 'Journal of Medical Biology'. La ricerca, una delle prime a livello internazionale a indagare su EG.5, porta la firma di Fabio Scarpa, dell'Università di Sassari; Stefano Pascarella dell'Università Sapienza di Roma, e di Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. "Cerchiamo di ...