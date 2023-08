Covid ‘strano’ in Africa | ha ucciso politici contro vaccini e OMS

Dopo il crollo della finanza del 2008, dopo il, siccità, crisi petrolifera e poi grandine ... Perché fa cosìmettere la parola AMORE in un discorso politico Io non ci sto. Vedi Anche 'Le ...... " Nulla di, è l'inerzia e la gommosità di un territorio che lentamente produce i sui frutti ... Al cigno nero, cioè quella serie di imprevisti come ile la speculazione sull'energia che ...Davanti alnon ci siamo ammuinati ma abbiamo agito. Prima e meglio dello Stato . Semmai è a ... E fache a lasciarlo siano stati due ex prestati ora a fare altro. Forse perché entrambi ...