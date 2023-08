(Di lunedì 7 agosto 2023) Cade l'obbligo diper le persone risultate positive ale sarà possibile, quindi, uscire di casa e andare al lavoro anche con la malattia in corso. La norma è contenuta in uno dei due decreti Omnibus approvati dal Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. “È stato abrogato l'ultimo divieto reale del”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Cade anche l'indicazione per Regioni e Province autonome di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss.

vedi anche, studio su variante EG.5: "Non è più pericolosa delle altre" Basta isolamento per positiviCon il provvedimento, quindi, cade l'obbligo di isolamento per i positivi e sarà ...... questa volta collegato non tanto all'emergenzao ai suoi postumi, ma piuttosto alla politica ... Il petrolio si riporta in area 82$ (+2,6%) spinto dai tagli alla produzione globale mentre...E quello spazio, quel distacco, che durante ilpesava sulle comunità straniere, che non ... I bambiniin uno stato comatoso, e si addormentano nell'attesa. I medici svedesi raccontano di ...

Covid, cadono gli ultimi divieti: stop all’obbligo di isolamento per i positivi Sky Tg24

Cade - con il provvedimento approvato in Cdm - l'obbligo di isolamento per i positivi e sarà possibile uscire di casa e andare al lavoro con la malattia in corso. Cessa anche l'autosorveglianza per i ...Una nazione che prospera tra le sue contraddizioni: mentre le disuguaglianze crescono, l’accoglienza diventa una Parigi-Dakar e c'è chi brucia il Corano, Greta Thunberg con la sua presa di coscienza e ...