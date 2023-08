Covid | addio all' isolamento per i positivi Cade l' ultimo divieto

(Di lunedì 7 agosto 2023)l'obbligo dideiale le relative sanzioni. È quanto prevede il decreto che introduce varie disposizioni in materia di giustizia, andato lunedì 7 agoso in Consiglio dei ministri. In particolare viene abrogata la norma che prevede "ildi mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'". "Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti - si legge ancora nel testo - verifica l'andamento della situazione epidemiologica". E "ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus", resta fermo il potere in capo al ministro della Salute "di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità ...

Ma anche l'8 per mille per il recupero delle tossicodipendenze, e l'all'autoisolamento. Ecco in pillole le misure contenute nei due decreti omnibus, e cosa cambierà. Ponte sullo stretto - ...Le ultime regole dell'era(che per la verità nessuno ormai osservava da mesi) scompaiono adesso definitivamente come stabilito nel decreto legge omnibus che il governo si appresta a portare ...E poi l'8 per mille anche per il recupero delle tossicodipendenze fino all'all'autoisolamento, per finire con la riorganizzazione del ministero della Cultura. Materie eterogenee - già ...

Addio Covid Il virus rimane, ma non ci sarà più l’isolamento per i positivi Vanity Fair Italia

Cade l'obbligo di isolamento dei positivi al Covid e le relative sanzioni. È quanto prevede il decreto che introduce varie disposizioni in ...Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare un ID di sessione univoco utente allo scopo di gestire la sessione dell’utente sul sito web.