Corea del Sud | arriva il tifone dopo il grande caldo | festival scout chiude in anticipo | Al via i rimpatri

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Farnesina ha fatto sapere in una nota che l'Ambasciata d'Italia a Seul, d'intesa con il ministero degli Esteri e in costante contatto con le autorità locali, continua a monitorare le condizioni dei ...

Inizierà domani l'evacuazione dei vari contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. Certo, nessuno poteva prevedere che l'estate 2023 sarebbe stata tra le più torride del secolo, ma la Corea del Sud ha comunque fatto il possibile per salvare la propria immagine. Medici e infermieri ...

Non solo i disservizi nell'accoglienza che hanno mandato su tutte le furie soprattutto britannici e americani. Non solo servizi igienici insufficienti e perfino un focolaio di Covid. L'edizione 2023 d ... Inizierà domani l'evacuazione dei vari contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun.