Coppa Italia 2023 2024 | primo turno | calendario | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) È stato reso noto ildegli abbinamenti per le gare deldella, inda venerdì 11 a lunedì 14 agosto. Ecco il, il, le, glie le indicazioni per seguire le partite intv e streaming. Dopo ilpreliminare, finalmente si entra nel vivo e scendono in campo anche le squadre di Serie A (ad eccezione delle big). Tutto pronto dunque per quattro giorni pieni di calcio, in attesa dell’inizio del campionato. Di seguito, ecco il. Trentaduesimi di finale Venerdì 11 agosto Ore 17:45 Frosinone-Pisa Ore 21:00 Genoa-Modena Ore 21:15 ...