“Contro le norme dell' Ue” Il decreto sul caro voli fa imbestialire le compagnie aeree

(Di lunedì 7 agosto 2023) «Perplessità circa le modalità di normazione ed i contenutia bozza del» sono state espresse da Ibar (Italian Board of Airlines Representatives) e Assaereo (Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo), in rappresentanza del settore dei vettori aerei operanti nel mercato italiano, con riferimento alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi circa le previsioni, contenute nella bozza del ‘Dl Asset e Investimenti' circolata venerdì 4 agosto scorso, relative ad interventi in materia di determinazione dei prezzi dei biglietti aerei. Le associazioni auspicano «che le disposizioni ipotizzate possano essere rivalutate a seguito di un costruttivo confronto, da tenersi anche in tempi strettissimi, al fine di individuare soluzioni che contemperino, nel rispettoe normative applicabili, il preminente interesse ...

Mancherebbero i presupposti per una decretazione d'urgenza, è mancato il confronto articolato con i vettori per trovaremeno "punitive", che peraltro - sostengono - sembrerebbero in contrasto ...... aggiramento delleigienico sanitarie, illegalità amministrativa nella gestione e vendita dell'ortofrutta. Infine è necessario anche mettere in campo azioniabusivismo e fenomeni ...Più licenze,per contrastare l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei per i viaggi nazionali che collegano ...allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva...

Caro voli, le compagnie aeree contro il decreto: «È punitivo e contro i regolamenti Ue» Corriere della Sera

La reazione delle associazioni dei vettori in Italia Aicalf, Ibar e Assaereo alla vigilia del consiglio dei ministri. «Questa norma è un precedente pericoloso, ricorreremo a Bruxelles» ...Mancherebbero i presupposti per una decretazione d’urgenza, è mancato il confronto articolato con i vettori per trovare norme meno “punitive”, che peraltro – sostengono – sembrerebbero in contrasto ...