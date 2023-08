Contaminazione sonore con il “Trio Mephits” al castello D’Aquino

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBrani reinterpretati abbracciando diversi generi musicali e diversi continenti: “Contaminazionicontemporanee” un programma di grande piacevolezza e di coinvolgente ascolto proposto dal “”, una formazione molto originale, composta dagli eccellenti musicisti Valeria Veltro voce, Gaetano Agoglia alla chitarra e Donato Modrone al cajon. Piazzolla, Paganini, Cannio, Jobin, Velazquez, Tosti, Di Capua, Piaf, Falvo, Turco, alcuni degli autori interpretati, accompagnati da una preziosa spiegazione per “entrare” appieno nella storia di ogni brano. Il delizioso concerto nell’ambito della rassegna itinerante “I luoghi della Musica”, Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia a cura dell’Associazione Musicale Internazionale “Arturo Toscanini” con il patrocinio del Comune di ...

