Conference League 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di lunedì 7 agosto 2023) Uefa Europaal via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italian. ITerzo turno di qualificazione Andata Mercoledì 9 agosto Ore 19:00, AEK Larnaca-Maccabi Tel Aviv Ore 20:00, Gent-Pogon Giovedì 10 agosto Ore 16:00, Tobol-Derry Ore 17:00, FC Struga-Swift Ore 18:00, Sabah-Partizan Belgrado Ore 18:00, Omonia ...

Al ricominciare della MajorSoccer, Messi dovrà dare una grossa mano all'Inter anche per risollevarsi dalla sua, la Eastern: al momento, i rosa della Florida sono all'ultimo posto, ...Grande attesa per il sorteggio degli spareggi di2023/24 con la Fiorentina che aspetta di sapere il nome della prima avversaria europea della stagione. L'evento è in programma presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, ...Tutto pronto per il sorteggio degli spareggi di2023/24 che si terrà presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 7 agosto alle 14:00. La Fiorentina è pronta a conoscere la propria avversaria, ultimo ...

Fiorentina: colpo di scena in Conference League Calciomercatotv.it

Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera presso la sede della UEFA alle 14: i viola conosceranno la squadra che dovranno affrontare il 24 e il 31 agosto soltanto dopo il completamento del terzo turno ...Le possibili avversarie saranno quindi: Osasuna e le vincenti delle seguenti sfide, Rapid Vienna vs Debreceni, FCSB vs Nordsjaelland etc.