Condanna milionaria per ex funzionari e amministratori a Caivano

(Di lunedì 7 agosto 2023)per exdel Comune di: 1 milione di euro di danno erariale Si è conclusa con una sentenza diemessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei exdel Comune di, instaurata, ad istanza della Procura Regionale, a seguito di notizia di danno formalizzata nel 2017 dall’allora Tenenza Carabinieri di, oggi elevata a Comando Compagnia. L’informativa era descrittiva di una fattispecie di danno erariale collegata alla mancata riscossione dei canoni e delle indennità di occupazione per gli immobili a destinazione abitativa e per i locali ...

224 in esecuzione di sentenza o decreto penale di, nonché n. 3 di revoca. Il Nucleo ... scoperta frode fiscaledalla Guardia di Finanza di Piacenza: 6 denunce Piacenza, sogno finito!...... di quella tragedia, le gravissime conseguenze, ma anche per ribadire la più dura e ferma... scoperta frode fiscaledalla Guardia di Finanza di Piacenza: 6 denunce Eventi a Piacenza ...Sulla sollecitazione didel pm hanno pesato le accuse ai tre imputati da parte di Mosè Ledda, guardia giurata della Over Security già condannato per la stessa rapina come basista (ha già ...

Baby milionaria a 12 anni, va in concessionaria e compra un'auto da 250mila euro: «È per la famiglia» ilmattino.it

Il promotore di giustizia Vaticano ha complessivamente chiesto, per i dieci imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, 73 anni e un mese di reclusione, più pene interdittive e ...Tutti e tre dovranno pagare anche una multa che va dai 1.800 ai 2mila euro. Il pm, Giorgio Bocciarelli aveva chiesto la condanna a 12 anni e otto mesi per Satta e Siotto – difesi da Antonello Cucca e ...