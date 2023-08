Concorso Ministero della Difesa | candidature per 1 452 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sono on line, sul portale inPA , due bandi diper il reclutamento di complessive 1452dinon, a, presso il: bando per 313diper il profilo professionale di Funzionario, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli deldelbando per 1.139...