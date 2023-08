Concorso AST di Macerata | 1 Posto da Direttore U O C

(Di lunedì 7 agosto 2023) Conferimento dell’incarico quinquennale didella U.O.C. Patologia clinica Si fa presente che presso l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) diè stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale didi struttura complessa U.O.C. Patologia clinica. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 63 del 20 luglio 2023 e sara' disponibile anche nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di- Struttura Organizzativa: AST». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, redatte ...

Nuovo concorso per infermieri, 47 posti nelle Marche: 5 per l'Ast ... Cronache Picene

SANITA’ – Sta per uscire il bando che sancirà un sistema diverso: ogni candidato potrà concorrere per una sola Azienda sanitaria. La assunzioni delineate in base «al piano del fabbisogno ed al limite ...L'Ast di Pesaro Urbino ha avviato procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 47 infermieri da destinare alle aziende sanitarie della regione Marche. 12 posti sono previsti per l'A ...