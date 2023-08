Como | UFFICIALE | colpo Curto dal Sudtirol

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continuano gli addii in casa, dove dopo tre stagioni saluta il difensore centrale Marco, classe ‘99: come comunicato dalla...

...00: Venezia - Cosenza Sabato 26 agosto - Ore 20:30:- Reggiana, Cremonese - Bari, Feralpisalò -... La decisione è, così come la formazione dei calendari. La data di inizio tiene conto del ...Commenta per primo Il Sudtirol ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Cuomo , in arrivo dal Crotone. Il difensore va a prendere il posto di Curto , destinato al. 'L'FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo. Il difensore, 25enne ha firmato un ...Dopo il calendario asimmetrico, la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone, il ...20 agosto 2023 ore 20.30 PARMA - FERALPISALÒ SKY + DAZN Domenica 20 agosto 2023 ore 20.30 VENEZIA -...

Il Como riparte, destinazione Lecce: domenica la prima gara ufficiale, trendaduesimi di Coppa Italia CiaoComo

Astrid Gilardi, portiere classe 2003 dell'Inter Women, è stata ceduta in prestito al Como: il comunicato dell'Inter ...La società comunica le modalità per la prima trasferta della stagione: si gioca domenica sera a Lecce per la Coppa Italia. Chi vince va avanti.