Come fare la manicure da sola | passaggi e step | anche con il semipermanente

Leggi su amica

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il tempo non basta mai, specialmente quando si tratta di ritagliarsi qualche attimo per andare dall’estetista e, magari, godersi una meritata nail art con. Ecco allora che la soluzione potrebbe essere imparareunada, seguendo tutti iper ottenere una stesura perfetta e duratura dello smalto.semplici da seguire,a casa e in autonomia, che permettono non solo di mettere bene lo smalto, madi prendersi cura di unghie e mani. A garantire il massimo della resa e della durata alla, infatti, non è solo il tipo di smalto scelto. La preparazione dell’unghia e la sua cura, infatti, sono momenti altrettanto fondamentali. Il risultato sono mani ben curate, ...