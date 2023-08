Collaborazione aerea più stretta tra Roma e Tokyo Al via l’esercitazione nell’Indo Pacifico

(Di lunedì 7 agosto 2023) Italia e Giappone insieme nei cieli dell’Indo-. I velivoli dell’Aeronautica militare italiana sono infatti atterrati in Giappone, pronti a cimentarsi nelcongiunta con la Japan air self-defense force (Jasdf), che prenderà il via in questi giorni nell’ambito della cooperazione Italia-Giappone. Ad accoglierli all’arrivo alla basegiapponese di Komatsu, in segno di amicizia, vi era un velivolo F-15 con la livrea celebrativa del centenario dell’Arma azzurra.permetterà alle due Forze aeree di addestrarsi insieme su diverse attività in scenari operativi, accrescendo così le reciproche competenze in termini di interoperabilità e di capacità operativa e testando la capacità di expeditionary del nostro Paese nell’operare anche in contesti lontani dai confini nazionali. L’Italia ha ...

Lo abbiamo fatto con la professionaledell' Aeroclub di Palermo " Boccadifalco. Ci ... per chi verrà da fuori, viao via mare, questa sarà l'immagine della nostra sfortunata città !...La Compagnia Lombardi/Tiezzi incon Ass. Cult. Padiglione Ludwig presenta Giorni ... una performance circense acrobatica a sorpresa a cura della Compagnia Eterea Arte(12 agosto ...Nel 2012 ha fondato la compagniaCardiff Aviation, la stessa che ha procurato il Boing 747 da ... scherma, aerei e perché non anche un birrificio Tutto è nato nel 2013 dalladegli ...

Completato lo schieramento dei velivoli dell'Aeronautica Militare in ... Analisi Difesa

Il conto alla rovescia è quasi finito quando lo stadio di Niamey si riempie come a una finale di Coppa: in 30 mila si ammassano sugli spalti ...Viaggio da incubo. No, non è il titolo di un nuovo format di Real Time in partenza questo autunno. È ciò che alcuni passeggeri hanno vissuto all’aeroporto Marco Polo di Venezia per un volo in direzion ...