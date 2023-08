Cody Rhodes | “La vittoria contro Brock Lesnar è stato uno dei momenti migliori della mia carriera e della mia vita”

(Di lunedì 7 agosto 2023) SummerSlam è ormai agli archivi, ma essendo nei giorni immediatamente successivi all’evento ancora per un po’ come giusto che sia se ne parlerà. Uno dei piatti forti dell’ultimo PLE era sicuramente la terza ed ultima sfida frache arrivavano alla sfida con unaa testa e quella di SummerSlam è stata per loro la più classica delle “belle” per decretare il vero vincitorefaida. Il miglior momento Il match ha ricevuto dei pareri contrastanti dividendo le varie opinioni fra quelli a cui il match è piaciuto per la storia raccontata di unversione bestia e di uneroico a resistere e quelli che invece si aspettavano qualcosa di più e hanno ritenuto il match non all’altezza ...

vs Brock Lesnar Nell'ultimo episodio di Monday Night Raw i due si sono prima stretti la mano e poi The American Nightmare ha attaccato The Beast. Sarà il terzo capitolo di una rivalità ...Ovazione per l'American Nightmare Dopo essere stato assente da Clash at the Castle per via di un grave infortunio,non poteva mancare al grande ritorno della WWE in Inghilterra. Accolto ...vs Brock Lesnar Nell'ultimo episodio di Monday Night Raw i due si sono prima stretti la mano e poi The American Nightmare ha attaccato The Beast. Sarà il terzo capitolo di una rivalità ...

Brock Lesnar o Cody Rhodes: chi ha vinto il match della trilogia a SummerSlam World Wrestling

Cody Rhodes ha commentato la vittoria contro Brock Lesnar a SummerSlam, indicando come sia stato uno dei momenti migliori della sua vita.Jimmy Uso tradisce il fratello Jei! Iyo Sky incassa il money in the bank. Rolins e Guther sono inarrestabili. Cody Rhodes vince la faida con Lesnar Nella maniera più incredibile e grazie all’ennesimo ...