Clusone | Stefano Benzoni astro nascente dell’atletica italiana | “Il sogno? Le Olimpiadi nel 2032”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023). Una promessanata e cresciuta in Val Seriana. Ledi Brisbane in Australia come grandenel cassetto, gli Europei di agosto a Gerusalemme nel mirino., diciannovenne di, lo scorso 22 luglio si è confermato campione italiano nei 5.000 metri categoria Juniores per il secondo anno consecutivo, concludendo la gara di Grosseto in 14’32?28. “Quest’anno me lo sentivo: un mese prima in un’altra gara avevo dato più di 20 secondi agli stessi ragazzi che poi ho affrontato nella gara nazionale – commenta-. Sentivo un po’ di pressione ma sono riuscito a gestire al meglio la gara, una grande conferma del duro allenamento svolto quest’inverno”. Grazie ...