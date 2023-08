Clima | aria mai calda come a luglio 2023 | temperatura media globale salita di 0 | 72 gradi

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Aladell'è stata la più alta mai registrata in qualsiasi mese. È quanto emerge dal bollettino mensile del Servizio Copernicus sui cambiamentitici (C3S), realizzato dall'European centre for medium-range weather forecasts per conto della Commissione europea. Ladi, spiegano da Copernicus, è stata di 0,72più alta delladitra il 1991 e il 2020, e di 0,33piùdel mese più caldo precedente, ossia2019. Il mese diè risultato essere 1,5più caldo della...

A luglio 2023 la temperatura media globale dell'è stata la più alta mai registrata in qualsiasi mese. È quanto emerge dal bollettino mensile del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S), realizzato dall'European centre for medium - ...... sono appena le 8.30 ed ancora per un po' si può respirare un briciolo di salutarefresca. Ma ...' '...e bravo sor Massimo...ma comm'è acculturato!!...ma sa..io c'ho vissuto 'n casa in quel...L'incontro si è svolto in unpositivo, e ha permesso di compiere passi in avanti verso la ... mare,, spazio e cyber. Questa integrazione consentirà al Tempest di essere fin dalla sua ...

Clima, aria mai calda come a luglio 2023: temperatura media ... Entilocali-online

Record anche per la temperatura della superficie marina: +0,51 gradi e -15% di ghiaccio ...La crisi climatica che negli ultimi decenni sta attraversando il pianeta comincia a farsi sentire anche nella piccola località rivierasca ...