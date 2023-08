Clienti di droga “insoddisfatti” puntano la pistola contro il fornitore Far west ad Ardea

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Sarebbe stata la “bassa qualità” dellaad aver mandato su tutte le furie 3 uomini. Quest’ultimi, non soddisfatti delle sostanze stupefacenti che gli sono state vendute, avrebbero ben pensato di minacciare con unae derubare il presunto, un 46enne del Marocco. Una storia da farche sembra essere avvenuta adnelle scorse ore. Andiamo per ordine. A chiamare il 112 è stato il 46enne, richiedendo un intervento presso casa sua. A suo, infatti, 3 malviventi sarebbero entrati e, dopo averlo minacciato con un’arma da fuoco, avrebbero rubato portafogli, cellulare e bici elettrica. Per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura station-wagon. Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di individuare subito l’auto d’interesse con due persone a ...

Gli indagati, dal mese di settembre 2020 fino a settembre del 2022, avrebbero effettuato in modo continuativo numerose cessioni diaiche si recavano nel luogo prescelto per l'acquisto, ...Il che respinge imigliori, degrada la zona, attira clientela che vuole divertirsi molto ...personaggi ai margini della legalità dove oltre all'alcol a basso prezzo si può trovare anche...... ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, noper la tua sicurezza e ... Il servizio"Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. ...

Mestre. Per la droga arrivano 220 clienti da fuori città: blitz di questore e prefetto in via Piave dopo un ve ilgazzettino.it

Spaccia droga da casa ma non sapeva che i carabinieri lo stavano osservando. Ad essere scoperto un giro di stupefacenti in una palazzina del catanese dove un 31enneruiceveva i clienti e distribuiva le ...TERNI - Il recupero della droga che addormenta i cavalli in un appartamento del centro è una sorpresa anche per gli investigatori della squadra mobile ternana. Impegnati ormai ogni ...