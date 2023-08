Claudio D’Aquino | il giornalista che amava la poesia Così fece del Denaro un riferimento culturale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 agosto 2023) di Francesco Bellofatto Una grande passione per la cultura: questa la cifra che ha contraddistinto la vita giornalistica didi rara sensibilità e grande attenzione per la scrittura, scomparso due giorni fa a soli 68 anni. L’approdo alDopo essere stato dirigente della Federazione Giovanile Comunista di Napoli ed alcune esperienze in quotidiani ed emittenti televisive napoletane, approda al nascentea metà anni ’90, dove gli viene affidata la redazione cultura: conil settimanale, poi quotidiano, diventa un punto diper iniziative culturali, artistiche e di spettacolo, sottolineate dalla presenza di prestigiose firme, dall’organizzazione di dibattiti nella sede di piazza dei Martiri e dalla nascita della ...