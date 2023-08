Clandestini spediti nell’isola sperduta | il “piano B” di Londra

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il governo del Regno Unito sta studiando una serie di proposte per gestire l’emergenza dei migranti del Canale, tra cui il trasferimento degli stessi sull’Isola di Ascensione, a 4mila miglia di distanza, nel caso in cui il progetto con il Ruanda non dovesse procedere come previsto. Questa soluzione estrema fa parte di un “B” ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Come riportato dal Daily Mail, si stanno inoltre avviando negoziati con altri cinque Paesi, tutti presumibilmente in Africa, per gestire i casi similari a quelli del progetto con Kigali, che è stato dichiarato illegale dal punto di vista dei diritti umani dalla Corte di Appello nel mese di Giugno. Asilo nel Regno Unito: le incognite del “B” Oltre 15mila persone sono arrivate nel Regno Unito da piccole imbarcazioni in questo anno, con aspettative di un aumento nei giorni a venire a ...