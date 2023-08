Città Metropolitana Bologna | a breve strada temporanea Sp33

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ladie il Comune di Fontanelice provvederanno in tempi brevi a predisporre una, un bypass che consentirà ai cittadini un percorso alternativo al tratto ...

Ladi Bologna e il Comune di Fontanelice provvederanno in tempi brevi a predisporre una strada temporanea, un bypass che consentirà ai cittadini un percorso alternativo al tratto ...'Il MInistro Salvini si attivi immediatamente per il trasferimento delle risorse richieste dalla. Le nostre strade necessitano di interventi urgenti, ancora di più oggi alla luce dell'ipotesi ormai concreta di chiusura della Jonio - Tirreno. Sulle vie alternative ed in ...... DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, IED - Istituto Europeo di Design Con il patrocinio didi Torino, Regione Piemonte, ...