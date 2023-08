Cinque tappe per conoscere Messina

(Di lunedì 7 agosto 2023) Alle dodici di ogni giorno, compresi quelli più caldi dell’anno, c’è un rito che cattura l’attenzione di chiunque si trovi in centro e che è perun momento di identità, tradizione, memoria e spettacolo. La città, al centro esatto del Mediterraneo, onora le sue giornate mettendo in moto quello che è definito il più complesso orologio meccanico e astronomico del mondo. Un’attrazione che racconta storia, religione e allegorie che hanno dato forma e identità al territorio., Cristo Re, foto di Alessio CannataMentre il campanile suona e molti in piazza Duomo assistono con il collo stirato verso l’alto, se il vento è a favore e non è una di quelle torride giornate di Scirocco, il suono arriva anche qualche centinaio di metri più in là, verso il mare, dove orde di turisti estivi automuniti sbarcano al porto, frettolosi di imboccare la ...

Sesono state saltate per infortunio (Argentina, Austin, Spagna, Germania e Olanda), nelle altre quattro il centauro della Honda ha terminato nella ghiaia tutti gli appuntamenti ...'Immagino cinquecentomila giovani daicontinenti stringersi la mano e formare una lunga catena umana al confine delle due Coree per ... con ledi spiritualità, l'organizzazione pratica, ...... evitando l'accostamento di troppesimili (chiese, palazzi, musei) nello stesso giorno, in ... Francisco Gento; da Emilio Butragueno, la sfuggente ala destra deiscudetti consecutivi degli ...

A Oropa da ogni lato Per il tempio mariano cinque secoli di fascino Corriere della Sera

CORIGLIANO-ROSSANO- Dopo aver conquistato, nei giorni scorsi, l’alto Ionio cosentino con l’indimenticabile cinque giorni all’insegna del Magna Graecia Jazz Fest ospitata nella magnifica cornice del Pa ...(LaPresse) Ritorno da sogno per Simone Biles alle competizioni dopo uno stopo di due anni per curare problemi di salute mentale. La star della ginnastica americana ha vinto facilmente la US Classic, r ...