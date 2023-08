Cinque oli illuminanti per accendere le tue serate estive

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 agosto 2023) Oli corpo luminosi, da applicare sulla pelle ancora bagnata, per nutrirla e farla risplendere. L’ultimo trend dell’estate rimanda ai look delle popstar dei primi anni Duemila. I glitter - come li conosciamo - nascono nel 1934 da un’idea dell’americano Henry Ruschmann. Prima di allora i glitter erano fatti di vetro e il loro costo, come immaginabile, era decisamente proibitivo. La nuova accessibilità del prodotto lo ha presto reso un must have e dagli anni Trenta ai primi anni Sessanta, celebri drag queen come LaVerne Cummings, Barbette e Gene La Marr hanno utilizzato i glitter nelle loro routine di trucco. I glitter sono poi tornati al centro della scena negli anni Settanta grazie a personaggi come David Bowie che li utilizzava per trasformarsi nel suo “alter ego” - Ziggy Stardust - prima di salire sul palco. Negli anni Novanta e Duemila, poi, celebrities e gente comune applicavano i ...