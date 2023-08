Cinema | Barbie regina del botteghino 26 | 6 milioni di incassi in due settimane

(Di lunedì 7 agosto 2023) In questo week end il fim di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, seppur in calo del 42%, ha realizzato altri 3147mila con la media stellare di 7.423 euro

... come affermato dalla stessa compagnia prima del lancio di. L'android più piccolo e potente ...Condividi Tweet Mattia Armani VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Articolo Film e Serie TVal ......Durante il terzo weekend nelle sale( FOTO ) ha superato un miliardo di incassi a livello mondiale divenendo il cinquantatreesimo film e il primo diretto da una donna nella storia del...... che ha permesso alle sale di riempirsi di persone di tutte le età in outfit rosa, diventando uno dei maggiori incassi della storia deldal dopo pandemia. Attraverso la storia di( ...

È abbastanza incredibile che Barbie sia un film così ben fatto - Eileen Jones Internazionale

Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare Spider-Man: No Way Home che è il secondo ...Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare Spider-Man: No Way Home che è il secondo ...