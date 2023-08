Ciclismo su pista | Mondiali 2023 | la madison resta un tabù per l’Italia | quinte Consonni Fidanza

(Di lunedì 7 agosto 2023)in parte stregata laper la Nazionale italiana disu. Salvo alcune occasioni, questa specialità, che ricordiamo far parte del programma olimpico, è ancora unper gli azzurri. La conferma arriva oggi dalle donne nella prova deidi Glasgow. Chiarae Martinahanno dato tutto nell’americana ma non sono riuscite a cogliere il podio. Con 14 punti le azzurre hanno agguantato la quinta posizione, con la sfortuna che le ha colpite negli ultimi giri (una caduta perconcostretta a giocarsela da sola sul finale). Ad imporsi è stata la Gran Bretagna padrona di casa con la coppia formata da Neah Evans ed Elinor Barker, che ha ...

Elia Viviani vince la medaglia di bronzo nella corsa ad eliminazione ai campionati del mondo di ciclismo su pista di Glasgow. L'azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e del canadese Dylan Bibic. Il veronese manca il tris iridato in questa specialità, dopo i trionfi nelle ultime ...Particolarmente sfortunate le Azzurre: a otto giri dal termine Martina Fidanza viene convolta in un bruttissimo incidente causato dall'atleta olandese. L'italiana lascia la pista in sedia a rotelle ma le sue condizioni non sembrano ...

Con la composita coppia formata dalla scozzese Neah Evans e dalla gallese Elinor Barker, la Gran Bretagna torna a vincere l'oro mondiale nella Madison dopo le Archibald-Nelson vittoriose in Olanda nel ...