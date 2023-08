Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 | Elia Viviani medaglia di bronzo nella gara ad eliminazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ancora unaper l’Italia aidisu pista in corso a. L’ha conquistata, chiudendo al terzo posto lae confermandosi così sul podio della specialità in cui era doppio campione iridato uscente. A succedere al campione veneto è stato il britannico Ethan Vernon, mentre lad’argento è andata al canadese Dylan Bibic. Persi tratta della settimadella sua carriera ai campionati del Mondo. SportFace.

IN AGGIORNAMENTO... anche d'animo, del campione, strappa con orgoglio un oro nell'inseguimento individuale per 54millesimi di secondo - per la cronaca, conquistando il suo sesto titolo iridato - aidi...Giovedì 10 agosto 2023 va in scena la prova a cronometro della categoria Donne Elite delsu strada aidi Glasgow. La caccia alla maglia iridata della campionessa uscente Ellen Van Dijk, questa stagione assente per via della gravidanza, si preannuncia accesa ma con una ...

Ambientalisti cementano le mani all'asfalto ai Mondiali di Ciclismo: la polizia le toglie con lo scalpello Corriere TV

Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Glasgow. L'ha conquistata Elia Viviani, chiudendo al terzo posto la gara a Eliminazione e confermandosi così sul podio ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Elia Viviani, il profeta della pista azzurra, conquista il bronzo nell’Eliminazione su pista: il veron ...