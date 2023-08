Ciclismo | Mathieu van der Poel | “La mia stagione su strada termina a Glasgow”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Titoli di coda per ladivan der. L’asso olandese, ieri vincitore della prova linea suelite dei Mondiali di(Scozia), ha deciso di far calare il sipario sulla sua annata sull’asfalto. Il neerlandese, dopo essere entrato nella storia diventando il primo ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo nel ciclocross e su, oltre al fatto di conquistare nello stesso anno Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e la maglia iridata, potrebbe dare appuntamento al 2024. “Sostanzialmente la miafinisce qui a. Forse ora potrei aggiungere una corsa per mostrare la maglia iridata, ma ancora non so. Se non dovesse succedere dovrete probabilmente aspettare l’inizio delladi ciclocross per ...