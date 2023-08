Ciclismo Glasgow 2023 | Vece | “Mi aspettavo un Mondiale diverso Comunque soddisfatta”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Mattinata amara per ilsu strada per la nostra bandiera azzurra ai Mondiali di. L’unica atleta rimasta ai sedicesimi di finale, Miriam, alla fine ha dovuto capitolare nella prova di velocità in cui è uscita sconfitta dal confronto Kelsey Mitchell, campionessa olimpica in carica. A fine gara sono arrivate le parole dellache non ha nascosto un velo di insoddisfazione. Queste le parole di Miriam: “Speravo in un. Oggi ci ho provato, non era facile contro un’atleta di quel livello, campionessa olimpica di specialità. Nonostante non sia passata posso ritenermidella mia prestazione“. SportFace.

...oltre ad applaudire la prova della propria atleta Eleonora La Bella ai Mondiali su strada a...(Conscio Pedale Del Sile) 6° Martina Testa (Canturino 1902) 7° Francesca Cerofolini (...Renzo Oldani , patron della Binda, 'in trasferta' ai mondiali didiaper invitare i campioni alla Tre Valli a Varese. Per passione per le corse, ovviamente, ma anche "per portare i grandi campioni alla prossima Tre Valli Varesine" . Oldani ha ......di una straordinaria impresa nell'inseguimento individuale ai mondiali in corso a, in ... Si tratta del suo sesto successo iridato in questa specialità I Mondiali didureranno sino a ...

Mondiali Ciclismo Glasgow - Scena surreale durante la corsa in Scozia! I ciclisti si fermano a causa di una protesta Eurosport IT

Mattinata dei Mondiali di ciclismo su pista con ben poche soddisfazioni nella Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, in Scozia. Solo un'italiana impegnata nella mattinata di questo ...La telecronaca di Eurosport va benissimo per un pubblico di appassionati, ma se ci si rivolge a un pubblico più generalista il racconto di Rai2 è parso non in grado di cogliere il meraviglioso che sta ...