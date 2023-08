Chiara Ferragni smentisce i rumor e sbotta | “No | non è normale”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tanto chiacchiericcio dopo una foto pubblicata da Fedez: ” Ciao Amore” ecco la frase che ha fatto tanto scalpore, da far pensare che questa fosse una frase d’addio fra i due e non una semplice frase romantica. Fedez pubblica una foto romantica, sotto il tramonto di Ibiza, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli Vittoria e Leone, e la caption della foto fa nascere mille dubbi. Le voci sono state messe a tacere subito. Infattisulla rottura con Fedez attraverso un video pubblicato un video su tik tok doveogni cosa e si mostra anche un po’ turbata.: “Vi sembra?”...

