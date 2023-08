Chiara Ferragni smentisce i rumor di una rottura con Fedez nati dopo una romantica foto al tramonto | “Vi sembra normale?”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ancora una voltasono al centro dell’attenzione mediatica, e questa volta per un semplice “Ciao Amore“. Sì, perché usando queste due parole nella didascalia di unadi coppia pubblicata su Instagram,ha dato involontariamente il via alla circolazione delle voci su una presunta crisi. Nello scatto, si vede la coppia baciarsi con ilalle spalle, durante un’escursione ad Ibiza, dove stanno trascorrendo le vacanze insieme ai figli Leone e Vittoria. La coppia ha voluto condividere con i fan il momento romantico pubblicando lacon la caption “Ciao Amore“, una dedicascelta dal rapper e dedicata alla moglie. Eppure, tanti fan hanno interpretato “Ciao Amore” come un segnale di addio, ed anche molti ...

Articoli più letti I social impazzano: "e Fedez sulla spiaggia libera!". Ma davvero abbiamo sempre bisogno di un pretesto per criticare di Redazione People Soffrire di ortoressia ...Articoli più letti I social impazzano: "e Fedez sulla spiaggia libera!". Ma davvero abbiamo sempre bisogno di un pretesto per criticare di Redazione People Soffrire di ortoressia ...Articoli più letti I social impazzano: "e Fedez sulla spiaggia libera!". Ma davvero abbiamo sempre bisogno di un pretesto per criticare di Redazione People Soffrire di ortoressia ...

Valentina Ferragni in vacanza ai Caraibi scatena le polemiche degli haters. Dopo aver concluso la relazione con Luca Vezil, la sorella di Chiara Ferragni si sta godendo qualche giorno di relax a ...Chiara Ferragni, in questo momento, si trova in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici. Come è solita fare, in questi giorni, sta postando moltissime storie, foto e reel nel ...