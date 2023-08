Chi è Marcello De Angelis e cosa ha detto sulla strage di Bologna

(Di lunedì 7 agosto 2023) Del nome diDe, capo della comunicazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, si parla molto in questi giorni. L’ex estremista di destra è finito al centro delle critiche dopo un post su Facebook, con cui ha negato la matrice neofascista delladie sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. In molti ne hanno chiesto le dimissioni e lui, il 7 agosto, con un post su Facebook ha chiesto scusa. Ma chi è De? E qual è la sua storia?

De Angelis. Ho fatto chiaramente riferimento alla verita' giudiziaria. Ogni strumentale polemica su questo argomento aggiunge Piantedosi e' opera dipretende di avere lesclusiva ...Dimissioni si, dimissioni no. A tenere banco in questi giorni è la posizione diDe Angelis , responsabile delle comunicazione del governatore del Lazio Francesco Rocca.

Dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni in merito alla strage di Bologna , che non sono piaciute al premier Giorgia Meloni , arrivano le scuse di Marcello De Angelis: "Negli ultimi giorni ho espress ...“Mi scuso se ho offeso, le miei erano riflessioni personali”. Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della regione Lazio ha chiesto scusa per le sue parole sulla Strage di ...