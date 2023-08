CGIL Avellino | “Tragedia Marcinelle è un monito ad agire”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLairpina, partecipa alle celebrazioni, per l’anniversario di una delle più grandi tragedie sul lavoro al mondo nella miniera di, un incendio divampato l’8 agosto del 1956, nel quale persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, è un evento per rendere omaggio all’emigrazione italiana, alle sue vittime e a quanti hanno sofferto sfruttamento, discriminazioni e razzismo nell’intento di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. Per laè importante riaffermare sempre chenon è solo un evento celebrativo. La ricorrenza deve mantenere vivo il ricordo di questa immaneaffinché non si ripeta più in Europa e nel resto del mondo, e, allo stesso tempo, è l’occasione per ribadire i valori profondi sui quali è stata costruita ...