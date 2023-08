Cessioni Milan | da Origi a Messias | tutte le situazioni e gli aggiornamenti

Basta poco ad agosto per stravolgere i piani delle società tra acquisti e, basta un infortunio per rivedere priorità e budget per i vari ruoli. Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itIlne ...... Juventus onel futuroMeno di due settimane all'inizio del campionato e il mercato è in pieno fermento. Ci sono parecchie cose ancora da sistemare, tra acquisti da portare a termine e...Invece l'ivoriano exha scelto l'Arabia Saudita, cambiando i piani della Signora. Amrabat (LaPresse) - calciomercato.itVa detto che Amrabat, grande protagonista col Marocco all'ultimo Mondiale, ...

Calciomercato Milan – Capitolo cessioni: ecco le ultime novità Pianeta Milan

Calciomercato Lazio, Vranckx nuova idea per il centrocampo La Lazio continua a sondare diversi nomi per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo l'arrivo di Kamada, i biancocelesti proseguono le ricerc ...Milan, sempre più in uscita il centrocampista Junior Messias. Su di lui sia le sirene del Torino ma attenzione ad una pista turca ...