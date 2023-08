Cerveteri “Dove c’è una cacca di cane è passata una m… di padrone” | la rabbia dei cittadini contro l’inciviltà

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe riempie le vite delle persone con felicità e allegria. I cani sono’ veri e propri compagni fedele che non abbandonano mai. Ma come esiste il piacere, è necessario rispettare ilre. Questo significa prendersene cura, ad esempio, Ma significa anche raccogliere gli escrementi dalla strada con l’apposito sacchetto di plastica. Lo vuole la legge, lo vuole il buon senso, lo vuole la civiltà. Eppure, almeno in Italia, questo avviene molto raramente. E’ per questo che asono comparsi, specialmente in tutta la frazione Tyrsenia, alcuni volantini così recitanti che stanno tempestando la cittadina etrusca: “c’è unauna m…di”. Firmato ...

...che non esiste più. Quando, per esempio, il quartiere del Sorbo si chiamava ancora 'Vigna del Sorbo'. O quando compariva nelle mappe una 'Antica via di Pyrgi', che oggi non saprei bene...'Presto sarà aperta una sede, libera a tutti quelli che vogliano capire la macchina amministrativa o che abbiano il desiderio futuro di candidarsi nella nostrae non solo. Avvocati ...I primi anni della sua esistenza in terra d'Etruria li trascorse nel casaletto,ora insorge la ... 1=. Per un lungo periodo girava per il paese e le campagne con un carretto sgangherato ...

Cerveteri, Ramazzotti: "Presto una sede dove conoscere il ... BaraondaNews

Quello tra David Herbert Lawrence e la Toscana è un legame duraturo e proficuo. A Scandicci, alle porte di Firenze, scrive “L'amante di Lady Chatterley”, stampato a Firenze. Da qui parte per una serie ..."Togliete la musica del karaoke o faccio una strage". Momenti di paura nella serata di venerdì nella zona di Cerveteri, a Campo di Mare. Un uomo armato di pistola - rivelatasi poi un'arma a gas - si è ...