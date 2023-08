CdS – Sommer è dell’Inter | il comunicato ufficiale

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-07 22:19:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MILANO – L’arrivo a Milano, le visite mediche, la firma e il primo allenamento, la nuova avventura diall’Inter è cominciata. Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata: “Il portiere svizzero arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Bayern Monaco”, scrive il club in unè stato annunciato anche sui social: “Benvenuto” recita il post. Inzaghi ha finalmente l’erede di Onana. Guarda la gallery Inter,in campo: primo allenamento per l’ex Bayern Le parole di.Queste le prime parole di Yanna Inter Tv: “Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all’Inter: questo è un club ...