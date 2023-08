CdS – l’offerta fantasma e la riflessione

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-07 09:37:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – Nemanja Matic e Marko Arnautovic: uno vuole andare (forse), l’altro vuole venire, ma per adesso sull’asse Roma-Bologna-Rennes è tutto un rebus. Perché, da una parte, Pinto ha alzatoal Bologna per Arnautovic a sei milioni, anche se alla società emiliana non risulta, dall’altra il Rennes fa sul serio per il gigante serbo ma non ha ancora bussato a Trigoria. Dove, per farsi aprire, bisogna mettere sul piatto almeno 8 milioni. I francesi, però, hanno bussato a casa Matic promettendo un contratto che sta facendo riflettere il centrocampista. In tutto questo quadro ci sono Marcos Leonardo, che non vede l’ora di lasciare il Santos (ha anche iniziato a seguire la Roma su Instagram), e Ibañez, che continua a trattare ...