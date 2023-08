CdS – “La Juve punta Lenglet | ma c’è la concorrenza di una big della Premier”

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-07 16:49:58 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Ci sarebbe anche lantus tra le società interessate a Clement, difensore del Barcellona. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul calciatore che, attualmente, è in uscita dai blaugrana perché tra i più pagati in rosa. LaperSuc’è anche il Tottenham. La richiesta del Barcellona sarebbe di 15 milioni di euro, ma al momento nessuna società si è fatta avanti concretamente per l’acquisizione del cartellino del calciatore., sempre secondo quanto proviene dalla Spagna, avrebbe già un accordo verbale con il Tottenham sulla base di un contratto ...

CdS / Lukaku chiama Allegri: settimana decisiva, programmata call Juve-Chelsea fcinter1908

Nuovo contatto tra Juventus e Chelsea per aggiornarsi sulla situazione legata a Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. I bianconeri chiameranno il Chelsea tra oggi e domani per fare il punto della situazione ...Michele Criscitiello nel suo editoriale ritiene che sia un errore escludere la Juventus dalla lotta per lo scudetto in Serie A.