Cdm | via libera al decreto Omnibus  Taxi | ponte sullo Stretto | voli |  tutte le misure approvate

...Consiglio dei ministri è arrivato illibera al Dl Asset, il decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Il, ...Taxi,libera del governo all'i ncremento delle licenze . Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha stabilito che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti ...Tra i provvedimenti approvati anche l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti Disco verde del Consiglio dei ministri al Dl asset - ...

Ok del Cdm a norme taxi e caro-voli. Passa la deroga al tetto ... Il Sole 24 ORE

Nuovi fondi per le infrastrutture Il caro-materiali è stato un altro tema all'ordine del giorno in Cdm: per questo motivo sono già stati stanziati 50 milioni di euro per i Comuni più piccoli ma entro ...Il decreto stabilisce che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso ...