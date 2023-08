Cayenne - L' eresia vincente di Ferry Porsche

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nel 1989 Ferdinand Anton Ernstha 80 anni. E un'intuizione, l'ennesima. Se facessimo una fuoristrada, con la nostra qualità e lo stemmasul muso, sono sicuro che lo venderemmo. una dichiarazione da gridare al miracolo: invece qualcuno sorride, altri scuotono la testa. E ai più sembra un colpo di matto, più che di genio. Per questo, col dovuto rispetto, nessuno se la sente di mettere in giro la voce che il grande vecchio sta partendo per la tangente. Intanto gli anni passano, quasi dieci per la precisione, e a Stoccarda si rendono conto che la Carrera non sarebbe potuta sopravvivere a sé stessa, se non fosse stata affiancata da un paio di modelli da battaglia (come la neonata Boxster). Se non addirittura da sbarco: come avrebbe potuto essere una Suv, appunto. E così, col nome in codice Colorado,e Volkswagen ...