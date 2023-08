Caterina Guzzanti dice basta alle imitazioni | «Ora brucio verdure e sono felice»

(Di lunedì 7 agosto 2023). E aggiunge che ora si diverte in un altro modo. Ovvero bruciando le zucchine nei video di cucina. L’attrice comica oggi parla in un’intervista al Quotidiano Nazionale del senso del suo lavoro e dell’ironia. «La risata spesso è un guscio nel quale ci si nasconde, ci si isola dal mondo degli adulti. La comicità, o meglio l’ironia, è qualcosa che ha importanza, nella mia vita, ancora oggi. Faccio fatica a parlare con persone che non hanno senso dell’ironia.cresciuta in una famiglia in cui, velata, ma l’ironia scorreva sotto ogni frase», spiega nel colloquio con Giovanni Bogani. «Sea cena con qualcuno che non è ironico, mi annoio tantissimo, metto il pilota automatico nella conversazione… e mi ...

dice basta alle imitazioni. E aggiunge che ora si diverte in un altro modo. Ovvero bruciando le zucchine nei video di cucina. L'attrice comica oggi parla in un'intervista al ...Elf Me - Un film di Antonio Usbergo. Commedia natalizia degli Younuts! Con Pasquale Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi, Giorgio Pasotti,. Commedia, Italia, ...Scicli - Un gradito ritorno.torna in vacanza a Donnalucata dopo diversi anni. Insieme a lei l'attore Piero Sermonti, salito alla ribalta con l'interpretazione di Guido Zanin nella serie televisiva Un medico in ...

Caterina Guzzanti dice basta alle imitazioni: «Ora brucio verdure e ... Open

L’attrice: "Le prime lezioni di comicità le ho avute in famiglia,. Corrado e Sabina mi hanno insegnato velocità e ritmo. Ma adesso non c’è un personaggio cui fare il verso da portare in tv".A Donnalucata c'è la Guzzanti. L'estremo sud della Sicilia continua ad esse meta prediletta non solo dai personaggi noti italiani ma anche dalle star internazionali ...